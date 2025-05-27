Радимов – о настрое «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Говорили красиво, на деле полная профанация»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался об игре «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром». Москвичи в гостях проиграли со счетом 0:3, что позволило «быкам» завоевать золотые медали.

– Все разговоры «Динамо», что мы дадим бой, что в матче с нами не надо становиться чемпионами, что мы вернем долг за прошлый год, что мы сильнее, мы выиграли три с половиной игры – это все оказалось просто пшиком. На деле приехала «плюшевая» команда, которая уже в отпуске, чуть-чуть посопротивлялась первый тайм и дальше их раздавил чемпион.

–То есть, мотивации не было у «Динамо» вообще никакой?

– Нет, вообще никакой. Я не заметил вообще ничего. Если ты хочешь вернуть должок или что-то, на это точно было не похоже.

Скажем так, говорили динамовцы красиво, но на деле оказалась полная профанация со стороны всей команды. Лучше бы сделали как Бителло и не приехали вообще.