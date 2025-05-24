Олусегун сравнил выступление за «Краснодар» с игрой за «Барселону»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями от дебюта за команду.
«Когда меня перевели из второй команды в основную, я был счастлив, не ожидал этого. На первой игре у меня возникло ощущение, что попал в «Барселону».
Сейчас уже 100 матчей позади, хорошее достижение, счастлив здесь играть. У нас отличные болельщики, они всегда нас поддерживают, независимо от того, выиграли мы или проиграли», – сказал Олусегун.
- Олакунле перешел в «Краснодар» в 2022 году из болгарского «Ботева».
- С тех пор он провел за основу краснодарцев 100 матчей, забил 12 голов, сделал 8 ассистов.
- Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»