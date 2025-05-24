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  • Червиченко предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

Червиченко предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

Сегодня, 11:31
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил кандидата на замену главному тренеру Деяну Станковичу.

«Если «Спартак» жить не может без тренера-иностранца, надо брать Марцела Личку, он отлично справится. Это хороший тренер. Он доказал свою квалификацию и в «Оренбурге», и в «Динамо». И то, что «Динамо» сейчас хорошо финиширует, в том числе и его заслуга.

Это хороший тренер. Уравновешенный, в меру эмоциональный, уже отлично знающий чемпионат», – сказал Червиченко.

  • Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
  • В РПЛ они идут на 5-м месте за тур до конца сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Спартак Личка Марцел Червиченко Андрей
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Комментарии (4)
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Свинья под бакланом
1748076015
Все новое, это хорошо забытое старое, предлагаю вернуть Абаскаля.
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fakeid
1748076058
"Уравновешенный, в меру эмоциональный" ага. все такими приходят в тарасятник, а потом начинают прыгать. тренеришка, каррера, тедеска, ваноли, рыжий, лысый. прыгали и махали руками все, с перерывом на пиджак - тот просто с ума сошёл и стоял как вкопанный. последний такую шизу словил, что стал бить стёкла и удаляться везде где только можно, даже в товарняках! укол от бешенства ему, наверное, всё же сделали, потому что в последнем матче не психовал, но как долго продержится этот эффект - не знает никто. гы-гы!
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Блямба
1748076651
Только Мостовой сможет вывести тарасятник к сверкающим вершинам пердива
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Интерес
1748079121
Да хватит уже советовать,они всё равно тебя не слушают! Хочешь им добра-перекупи снова,да мордой-и в ФНЛ!!!
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