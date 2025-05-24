Червиченко предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил кандидата на замену главному тренеру Деяну Станковичу.
«Если «Спартак» жить не может без тренера-иностранца, надо брать Марцела Личку, он отлично справится. Это хороший тренер. Он доказал свою квалификацию и в «Оренбурге», и в «Динамо». И то, что «Динамо» сейчас хорошо финиширует, в том числе и его заслуга.
Это хороший тренер. Уравновешенный, в меру эмоциональный, уже отлично знающий чемпионат», – сказал Червиченко.
- Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
- Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
- В РПЛ они идут на 5-м месте за тур до конца сезона.
Источник: «РБ Спорт»