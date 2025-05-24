Червиченко предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил кандидата на замену главному тренеру Деяну Станковичу.

«Если «Спартак» жить не может без тренера-иностранца, надо брать Марцела Личку, он отлично справится. Это хороший тренер. Он доказал свою квалификацию и в «Оренбурге», и в «Динамо». И то, что «Динамо» сейчас хорошо финиширует, в том числе и его заслуга.

Это хороший тренер. Уравновешенный, в меру эмоциональный, уже отлично знающий чемпионат», – сказал Червиченко.