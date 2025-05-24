Генич дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять главного тренера Деяна Станковича.

Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за тур до конца сезона.

«Я бы Станковича точно не убирал. Вот сто процентов – не убирал. И сто процентов – не вел бы с ним переговоров относительно продления. Он уже знаком со спецификой, понимает, что такое российские судьи, что такое российский ВАР. Понимает, что это не Венгрия, где есть «Ференцварош» и все остальные. Понимает, что уровень сопротивления и мастерства топ-6 такой, что можешь проиграть любой команде.

Этот год адаптационный для него, на многие моменты он глаза открыл. Следующий год должен сложиться чуть иначе. Главное не пороть горячку и не паниковать», – сказал Генич.