Семшов объяснил спад зенитовца Глушенкова

Игорь Семшов порассуждал о причинах игрового кризиса нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
«Думаю, травма подкосила Глушенкова. Игры не всегда получается яркими, чeткими. Ему нужна стабильность,чтобы чувствовать себя лучше.
Входит ли Глушенков в тройку лучших российских футболистов сейчас? Думаю, что в пятeрку, наверное, войдeт.
Опять же, я не могу ни одного футболиста назвать топовым, потому что все с переменным успехом играли. У кого-то ярче вторая половина была, у кого-то первая.
Более-менее, может быть, стабильность есть у Батракова. И то, вторую часть он не так ярко проводит, как первую», – сказал Семшов.
- Прошлым летом Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива».
- В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
- После зимней паузы форвард оформил 1+3 в 12 играх.
Источник: Metaratings