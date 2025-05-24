Семшов объяснил спад зенитовца Глушенкова

Игорь Семшов порассуждал о причинах игрового кризиса нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Думаю, травма подкосила Глушенкова. Игры не всегда получается яркими, чeткими. Ему нужна стабильность,чтобы чувствовать себя лучше.

Входит ли Глушенков в тройку лучших российских футболистов сейчас? Думаю, что в пятeрку, наверное, войдeт.

Опять же, я не могу ни одного футболиста назвать топовым, потому что все с переменным успехом играли. У кого-то ярче вторая половина была, у кого-то первая.

Более-менее, может быть, стабильность есть у Батракова. И то, вторую часть он не так ярко проводит, как первую», – сказал Семшов.