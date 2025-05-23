Стало известно, какой клуб РПЛ может возглавить Осинькин

Источник раскрыл устройство потенциальных изменений в «Ростове».

«Бизнесмен Али Узденов может стать одним из инвесторов «Ростова».

Предпринимателя связывают дружеские отношения с Иваном Саввиди и Александром Шикуновым. В таком случае «Ростов» может возглавить Игорь Осинькин, тренирующий «Крылья Советов».

Также в основную команду могут прийти футболисты из самарского клуба. Дубль южан могут сформировать из игроков раменского «Сатурна», – написал источник.