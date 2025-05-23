Стало известно, какой клуб РПЛ может возглавить Осинькин

Источник раскрыл устройство потенциальных изменений в «Ростове».
«Бизнесмен Али Узденов может стать одним из инвесторов «Ростова».
Предпринимателя связывают дружеские отношения с Иваном Саввиди и Александром Шикуновым. В таком случае «Ростов» может возглавить Игорь Осинькин, тренирующий «Крылья Советов».
Также в основную команду могут прийти футболисты из самарского клуба. Дубль южан могут сформировать из игроков раменского «Сатурна», – написал источник.
- Об уходе из «Ростова» уже объявил спортивный директор Алексей Рыскин.
- Команда претендует на победу в Кубке.
- Осинькин, по информации «Чемпионата», скорее всего, уйдет из «Крыльев Советов» после сезона.
Источник: Legalbet