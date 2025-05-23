Названо условие, при котором Осипенко может выбрать переход в «Динамо»

«Динамо» пока не делало предложений «Ростову» по трансферу защитника Максима Осипенко. Однако шансы на переход могут увеличиться, если москвичей возглавит Валерий Карпин.

Сообщалось, что на игрока также претендуют «Краснодар» и «Зенит».

В этом сезоне 31-летний Осипенко провел за «Ростов» 38 матчей, забил 10 голов, отдал 5 передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Руководство «Ростова» рассчитывает выручить не менее 5 миллионов евро от продажи игрока сборной России.