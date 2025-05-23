РФС принял решение по «Химкам»

РФС выдал «Химкам» временную лицензию сроком до 20 июня на выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Скоро комиссия по лицензированию объявит об этом официально.

Сообщалось, что подмосковный клуб к указанной дате должен решить свои финансовые проблемы. Сумма долгов «Химок», по разным оценкам, составляет от 700 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.

Если подмосковный клуб останется в РПЛ по итогам сезона, но не успеет решить финансовые проблемы, то его место в лиге займет один из вылетевших клубов. Приоритет будет у того, кто окажется выше всех в турнирной таблице РПЛ по итогам 30 туров.