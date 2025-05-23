Гасилин одним словом описал сезон для «Спартака»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин оценил сезон «Спартака».

«Сезон для «Спартака» уже провален. Даже если они займут третье место. Все равно это будет провал. Если бы они пробились в финал Кубка и готовились сейчас к борьбе за трофей, то было бы другое дело.

А так… Вы же помните разговоры после зимней части сезона об игре команды Деяна Станковича, о мощных трансферах зимы. Многие предвкушали, как «Спартак» вернется в чемпионскую гонку и будет бороться за два трофея. Ничего этого не произошло», – сказал Гасилин.