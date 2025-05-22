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КДК РФС вынес решение по красной карточке спартаковца Умярова

Вчера, 23:23

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел обращение «Спартака» с просьбой отменить красную карточку Наиля Умярова.

  • Полузащитник был удален на 95-й минуте кубкового матча с «Ростовом» (1:2) за фол против Николая Комличенко.
  • Игру судил Кирилл Левников.
  • Он показал Умярову красную карточку после вмешательства ВАР.

«ЭСК установил правильное удаление игрока. Это первая красная карточка Умярова, поэтому принято решение не принимать дополнительную дисквалификацию игроку. Он пропустит следующий матч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
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