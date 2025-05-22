КДК РФС вынес решение по красной карточке спартаковца Умярова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел обращение «Спартака» с просьбой отменить красную карточку Наиля Умярова.
- Полузащитник был удален на 95-й минуте кубкового матча с «Ростовом» (1:2) за фол против Николая Комличенко.
- Игру судил Кирилл Левников.
- Он показал Умярову красную карточку после вмешательства ВАР.
«ЭСК установил правильное удаление игрока. Это первая красная карточка Умярова, поэтому принято решение не принимать дополнительную дисквалификацию игроку. Он пропустит следующий матч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Источник: «Чемпионат»