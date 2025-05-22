КДК РФС вынес решение по красной карточке спартаковца Умярова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел обращение «Спартака» с просьбой отменить красную карточку Наиля Умярова.

Полузащитник был удален на 95-й минуте кубкового матча с «Ростовом» (1:2) за фол против Николая Комличенко.

Игру судил Кирилл Левников.

Он показал Умярову красную карточку после вмешательства ВАР.

«ЭСК установил правильное удаление игрока. Это первая красная карточка Умярова, поэтому принято решение не принимать дополнительную дисквалификацию игроку. Он пропустит следующий матч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.