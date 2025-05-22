Вендел может подать иск на клуб

Представители полузащитника Вендела рассматривают возможность подачи иска в ФИФА против «Ботафого». По их мнению, клуб беспричинно расторг уже подписанный с хавбеком контракт в одностороннем порядке.

Вендел заявляет, что был удивлен расторжением соглашения. В тот момент он уже обустраивался в Рио-де-Жанейро.

«Ботафого» заявляет, что решение было принято из-за санкций, введенных против владельцев «Зенита».