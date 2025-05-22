Вендел может подать иск на клуб

Представители полузащитника Вендела рассматривают возможность подачи иска в ФИФА против «Ботафого». По их мнению, клуб беспричинно расторг уже подписанный с хавбеком контракт в одностороннем порядке.
Вендел заявляет, что был удивлен расторжением соглашения. В тот момент он уже обустраивался в Рио-де-Жанейро.
«Ботафого» заявляет, что решение было принято из-за санкций, введенных против владельцев «Зенита».
- Контракт Вендела с «Ботафого» должен был вступить в силу в начале июня.
- Бразильский клуб и «Зенит» зимой договорились о трансфере игрока. По данным Transfermarkt, его сумма должна была составить 20 миллионов евро.
Источник: страница Бернарду Пинью в соцсети X