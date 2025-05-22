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Вендел может подать иск на клуб

Сегодня, 20:20
2

Представители полузащитника Вендела рассматривают возможность подачи иска в ФИФА против «Ботафого». По их мнению, клуб беспричинно расторг уже подписанный с хавбеком контракт в одностороннем порядке.

Вендел заявляет, что был удивлен расторжением соглашения. В тот момент он уже обустраивался в Рио-де-Жанейро.

«Ботафого» заявляет, что решение было принято из-за санкций, введенных против владельцев «Зенита».

  • Контракт Вендела с «Ботафого» должен был вступить в силу в начале июня.
  • Бразильский клуб и «Зенит» зимой договорились о трансфере игрока. По данным Transfermarkt, его сумма должна была составить 20 миллионов евро.

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Источник: страница Бернарду Пинью в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Вендел
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Комментарии (2)
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VVM1964
1747936998
Во как сбежать из Зенита то хочется !!!)))...
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Красногвардейчик
1747939386
А ты думал что ты на свободе)))) Глупенький))
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