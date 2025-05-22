Семак ответил болельщикам, желающим нового чемпиона России вместо «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что в России многие болельщики ждут смену победителя РПЛ.

«Мы ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона. Наверное, по-другому быть не может. Команда, которая последние годы всe время побеждает, конечно, вызывает определeнные эмоции.

Наша работа – добиваться побед для тех людей, которые поддерживают «Зенит» по всей стране, их достаточно много. Мы будем делать всe для наших болельщиков», – заявил Семак.