Радимов допустил, что «Ахмат» выпустит резервный состав на игру с «Зенитом»

Владислав Радимов порассуждал о положении «Ахмата» перед матчем 30-го тура РПЛ против «Зенита».
«Зенит» выиграет у «Ахмата». Я не удивлюсь, что «Ахмат» тоже даст передохнуть основным, ведущим игрокам. И будет готовиться целенаправленно к стыковым матчам, выходить на пик.
И «Ахмат» сам виноват, что попал в «стыки», потому что по составу и по качеству игры весной команда вполне могла этого избежать. Но когда ты пропускаешь из 30 матчей в десяти – в компенсированное время и теряешь очки, то трудно рассчитывать на то, что ты займешь достойное место.
Я вот был уверен, что в этом туре «Ахмат» выиграет у махачкалинского «Динамо», но вот как сложилось. Обеим командам победа была очень нужна», – сказал Радимов.
- «Зенит» примет «Ахмат» в субботу, 24 мая, в 16:30 мск.
- Этот матч может стать чемпионским для петербургской команды.
Источник: «РБ Спорт»