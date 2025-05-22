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  • Радимов допустил, что «Ахмат» выпустит резервный состав на игру с «Зенитом»

Радимов допустил, что «Ахмат» выпустит резервный состав на игру с «Зенитом»

Сегодня, 09:00
1

Владислав Радимов порассуждал о положении «Ахмата» перед матчем 30-го тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» выиграет у «Ахмата». Я не удивлюсь, что «Ахмат» тоже даст передохнуть основным, ведущим игрокам. И будет готовиться целенаправленно к стыковым матчам, выходить на пик.

И «Ахмат» сам виноват, что попал в «стыки», потому что по составу и по качеству игры весной команда вполне могла этого избежать. Но когда ты пропускаешь из 30 матчей в десяти – в компенсированное время и теряешь очки, то трудно рассчитывать на то, что ты займешь достойное место.

Я вот был уверен, что в этом туре «Ахмат» выиграет у махачкалинского «Динамо», но вот как сложилось. Обеим командам победа была очень нужна», – сказал Радимов.

  • «Зенит» примет «Ахмат» в субботу, 24 мая, в 16:30 мск.
  • Этот матч может стать чемпионским для петербургской команды.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Радимов Владислав
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Комментарии (1)
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fakeid
1747894220
ахмет со стыков уже никуда не денется, махачкала по личным встречам всё равно будет выше. в питере проиграют в любом случае, без вариантов вообще, так что действительно нет смысла выпускать основу, которую нужно готовить к стыкам.
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