Радимов допустил, что «Ахмат» выпустит резервный состав на игру с «Зенитом»

Владислав Радимов порассуждал о положении «Ахмата» перед матчем 30-го тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» выиграет у «Ахмата». Я не удивлюсь, что «Ахмат» тоже даст передохнуть основным, ведущим игрокам. И будет готовиться целенаправленно к стыковым матчам, выходить на пик.

И «Ахмат» сам виноват, что попал в «стыки», потому что по составу и по качеству игры весной команда вполне могла этого избежать. Но когда ты пропускаешь из 30 матчей в десяти – в компенсированное время и теряешь очки, то трудно рассчитывать на то, что ты займешь достойное место.

Я вот был уверен, что в этом туре «Ахмат» выиграет у махачкалинского «Динамо», но вот как сложилось. Обеим командам победа была очень нужна», – сказал Радимов.