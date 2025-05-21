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Карпин высказался о проблемах российских футболистов в европейских лигах

Сегодня, 22:10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о выступлениях российских игроков за границей.

– Почему наши игроки не могут закрепиться в европейских клубах? Тот же Антон Миранчук – один из ведущих российских футболистов, не может проявить себя в скромном швейцарском «Сьоне». Его брат Алексей ушел из «Аталанты», Александр Головин много пропускает в «Монако», Арсен Захарян пропустил почти весь сезон в «Реал Сосьедад».

– Вы назвали четырех игроков, и только двое из них выступают в европейских топ-лигах – Захарян в Испании и Головин во Франции. Антон Миранчук в Швейцарии, а второй Миранчук уехал в США, где чемпионат довольно высокого уровня.

Я бы не стал всех грести под одну гребенку. В каждой конкретной ситуации есть свои причины, почему что-то идет не так. Кто-то больше выходит на поле, кто-то меньше, у кого-то травмы.

Причем повреждения бывают как от большого количества матчей, так и, наоборот, от нехватки практики.

– Вы говорили, что общались с людьми из «Реал Сосьедада» и что они верят в Захаряна. Но Арсен пропустил почти весь сезон, у команды будет новый тренер. Ему стоит вернуться в Россию?

– Я сейчас выскажу свое мнение, но каждый сам решает свою судьбу. Для начала Арсену нужно восстановиться, пройти летние сборы и попытаться проявить себя в следующем сезоне.

То, что его там ждут, верят и надеются на него, – это 100 процентов. Знаю это, разговаривал со спортивным директором «Сосьедада».

Поменяется там тренер или нет, конкретно в случае с «Сосьедадом», особой роли не играет. Там есть выстроенная структура. Покупка Захаряна – это была не прихоть тренера, а желание клуба. Так что от смены наставника футболист не пострадает.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
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