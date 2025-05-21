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«Зенит» не будет доплачивать «Ботафого» за Вендела

Сегодня, 20:55
12

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о финансовом аспекте сорвавшегося перехода Вендела в «Ботафого».

– Должен ли теперь «Зенит» какую-либо сумму за несостоявшийся трансфер Вендела, учитывая тройную сделку с Артуром и Луисом Энрике?

– «Зенит» ничего не должен «Ботофаго».

По информации «СЭ», Вендел изначально не был частью зимней сделки по Луису Энрике. «Зенит» договорился, что рассчитается за вингера тремя траншами. Transfermarkt утверждает, что петербуржцы заплатили 33 миллиона евро.

  • Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
  • В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Вендел
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Комментарии (13)
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Semenycch
1747850517
Какие транши, если ранее тоже СМИ писало, что обмен произошел без денег?
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Интерес
1747851803
В "Зените" всё чисто и безвозмездно.ПЕрешёл,не перешёл-никаких убытков!
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СильныйМозг
1747852431
И что, этот карнавал будет у нас продолжаться? Нам нужна свежая кровь. Давайте номэда, на сектанском алтаре четвертуем!? :)))
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Айболид
1747853074
А где все рылы ? )))))))))
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