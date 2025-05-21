«Зенит» не будет доплачивать «Ботафого» за Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о финансовом аспекте сорвавшегося перехода Вендела в «Ботафого».

– Должен ли теперь «Зенит» какую-либо сумму за несостоявшийся трансфер Вендела, учитывая тройную сделку с Артуром и Луисом Энрике?

– «Зенит» ничего не должен «Ботофаго».

По информации «СЭ», Вендел изначально не был частью зимней сделки по Луису Энрике. «Зенит» договорился, что рассчитается за вингера тремя траншами. Transfermarkt утверждает, что петербуржцы заплатили 33 миллиона евро.