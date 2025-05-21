Селюк назвал тренера, способного привести «Спартак» к чемпионству

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ под руководством Франка Артиги.

«Артига – лучший тренер России. Тут даже обсуждать не надо. Он 10 лет в «Барселоне» проработал. У него там и в сборной Испании половина воспитанников. В «Химках» он всe доказал.

Тот же Марцел Личка много раз просил совета у Артиги. Артиге было бы проще работать в «Спартаке», чем в «Химках». В «Химки» Гвардиолу или Анчелотти поставь, они с ума сойдут.

Вот взял «Спартак» Станковича, но у него нет опыта. У Артиги же опыт есть. Да и ведeт он себя достойнее. Я уверен на 100%, что Артига привeл бы «Спартак» к чемпионству.

Я готов поставить значительную сумму, что он бы стал чемпионом. Потому что он поставит игру 100%. Он им подходит, он ставит спартаковский стиль, как играет «Барселона».

Причeм «Спартаку» не придeтся тратить десятки миллионов на футболистов. Он бы мог сам указать игроков, которых можно взять за три копейки. Причeм он не лезет в работу спортивных директоров, а просто работает.

Любой футболист скажет, что нигде не видел такого тренировочного процесса. Артига привил бы «Спартаку» такой красивый футбол, как было раньше, что люди на стадионе будто бы садились в машину времени», – заявил Селюк.