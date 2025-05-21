Аршавин дал прогноз на будущее Гусева в «Динамо»

Андрей Аршавин назвал условие для утверждения Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».

– Как думаете, Гусева утвердят главным тренером «Динамо»?

– Думаю, «Динамо» оставит Гусева, если под его руководством команда выиграет четыре игры.