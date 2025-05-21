Аршавин дал прогноз на будущее Гусева в «Динамо»

Андрей Аршавин назвал условие для утверждения Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».
– Как думаете, Гусева утвердят главным тренером «Динамо»?
– Думаю, «Динамо» оставит Гусева, если под его руководством команда выиграет четыре игры.
- Ролана назначили временным тренером 1 мая после отставки Марцела Лички.
- У «Динамо» при Гусеве 3 победы в 3 матчах – над «Крыльями Советов» (3:1), «Спартаком» (2:0) и «Акроном» (2:1).
- В 30-м туре РПЛ столичная команда на выезде сыграет с «Краснодаром».
Источник: «Матч ТВ»