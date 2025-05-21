В «Пари НН» высмеяли новость о назначении Лички

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на информацию, что клуб рассматривает вариант с приглашением Марцела Лички.

Новость о возможном назначении экс-тренера «Динамо» в нижегородский клуб опубликовал инсайдер Иван Карпов.

«Насколько я люблю ловить карпа, настолько же не люблю читать, что от него пишется.

С осени нам было сосватано уже несколько тренеров. Новиков, Калешин, Адиев, а теперь Личка.

Если бы это было хоть немного правдой, у нас уже сменилось бы не менее пяти тренеров», – сказал Удальцов.