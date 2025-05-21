В «Пари НН» высмеяли новость о назначении Лички

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на информацию, что клуб рассматривает вариант с приглашением Марцела Лички.
Новость о возможном назначении экс-тренера «Динамо» в нижегородский клуб опубликовал инсайдер Иван Карпов.
«Насколько я люблю ловить карпа, настолько же не люблю читать, что от него пишется.
С осени нам было сосватано уже несколько тренеров. Новиков, Калешин, Адиев, а теперь Личка.
Если бы это было хоть немного правдой, у нас уже сменилось бы не менее пяти тренеров», – сказал Удальцов.
- Личку 1 мая уволили из «Динамо».
- Без него команда одержала 3 победы подряд – над «Крыльями Советов» (3:1), «Спартаком» (2:0) и «Акроном» (2:1).
- «Пари НН» идет на 13-м месте в РПЛ – в зоне стыков. Нижегородцев тренирует Виктор Гончаренко.
Источник: «Матч ТВ»