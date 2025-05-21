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Дзюба принял предложение Карпина

Сегодня, 15:21
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на приглашение Валерия Карпина.

В начале мая главный тренер сборной России сказал, что обязательно сыграет в падел с Дзюбой, как только они оба найдут время.

«С удовольствием сыграл бы в падел против Карпина. Думаю, это будет хорошее соперничество», – ответил футболист на предложение.

  • В марте состоялось примирение Дзюбы и Карпина.
  • Тренер вызвал форварда в сборную и дал ему возможность стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Акрон Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1747830541
Дзюба в пад.лу имеет играть.
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rash1959
1747830571
Может карп примет и предложение зюбы вздрочнуть на пару
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...уефан
1747831046
...пугающий и заставляющий задуматься, заголовок)...
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