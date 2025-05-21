Дзюба принял предложение Карпина

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на приглашение Валерия Карпина.
В начале мая главный тренер сборной России сказал, что обязательно сыграет в падел с Дзюбой, как только они оба найдут время.
«С удовольствием сыграл бы в падел против Карпина. Думаю, это будет хорошее соперничество», – ответил футболист на предложение.
- В марте состоялось примирение Дзюбы и Карпина.
- Тренер вызвал форварда в сборную и дал ему возможность стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Источник: «Матч ТВ»