Дзюба принял предложение Карпина

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на приглашение Валерия Карпина.

В начале мая главный тренер сборной России сказал, что обязательно сыграет в падел с Дзюбой, как только они оба найдут время.

«С удовольствием сыграл бы в падел против Карпина. Думаю, это будет хорошее соперничество», – ответил футболист на предложение.