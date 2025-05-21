Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможность перехода в клуб полузащитника Александра Головина из «Монако».
– Соболев стал самым громким трансфером «Зенита» последних лет. А из интервью Александра Головина мы узнали, что и он сейчас мог играть в Санкт-Петербурге – клуб к нему обращался...
– Но он никогда [после ухода из ЦСКА] не хотел возвращаться в Россию.
– Но сейчас он этого не исключает.
– Не знаю, нацелен ли «Зенит» на него. Возможно, мне было бы интересно, но позицию клуба я не знаю. В любом случае, он останется в «Монако» на следующий сезон. А потом сколько лет ему уже будет? За 30...
- Контракт 28-летнего Головина с «Монако» действует до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»