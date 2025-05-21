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  • Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно»

Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно»

Сегодня, 10:29
4

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможность перехода в клуб полузащитника Александра Головина из «Монако».

– Соболев стал самым громким трансфером «Зенита» последних лет. А из интервью Александра Головина мы узнали, что и он сейчас мог играть в Санкт-Петербурге – клуб к нему обращался...

– Но он никогда [после ухода из ЦСКА] не хотел возвращаться в Россию.

– Но сейчас он этого не исключает.

– Не знаю, нацелен ли «Зенит» на него. Возможно, мне было бы интересно, но позицию клуба я не знаю. В любом случае, он останется в «Монако» на следующий сезон. А потом сколько лет ему уже будет? За 30...

  • Контракт 28-летнего Головина с «Монако» действует до лета 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Зенит Головин Александр Аршавин Андрей
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Комментарии (4)
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fakeid
1747813505
да ну бред. зенит брал вендела за 20 - за столько же и продал. головин может его заменить - но он старше и дороже, что уже чушь. проще купить салазара значительно дешевле (что и будет сделано, скорее всего), или вернуть кузяева вообще бесплатно, погоды он не испортит. и, скорее всего, головин был на карандаше у зенита, но он продлил контракт с монакой. значит, из питера дали отмашку, что пока сиди там, ты нам сейчас не нужен - поэтому и продлил. не того уровня футболист, чтобы идти на лавку под вендела. кто же знал, что вендел уйдёт? а теперь вот такая ситуация. но никто не заплатит за него 25, несмотря на паспорт. салазар моложе и дешевле. его и возьмут сейчас.
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СильныйМозг
1747817494
Пускай Головин сидит в Монако, он средний игрок.
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Интерес
1747819063
ГОловин кончился,разменяв свой талант на фантазии.
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zacepinow
1747819496
Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «серебряный прогноз». Выходит на 1-м месте. Гарантии.
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