Юран пожалел болельщиков «Спартака»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран считает, что в весеннем провале «Спартака» есть вина главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

– Зимой «Спартак» называли одним из главных претендентов на золото. Могли себе представить, что будет такой провал?

– Предполагал, что что-то такое может произойти. Была такая опасность. Все-таки зимняя пауза, которая длится около трех месяцев, – это непросто. И ты должен готовить команду не к новому сезону, а к продолжению стартовавшего первенства. Здесь нужен опыт.

Приведу слова известного в прошлом немецкого футболиста Бернда Шустера. Будучи наставником донецкого «Шахтера», он как-то высказался про зимний перерыв следующим образом: «Я не знаю, что делать». Одно дело, когда ты готовишь команду на целый сезон, но совсем другое – когда впереди 10-12 решающих матчей после простоя.

Весной мы видим совсем другой «Спартак». При этом зимой Станкович говорил: «Дайте мне новых футболистов, и я стану чемпионом». Но что мы видим? Мне болельщиков жалко, настрадались они. Многие люди звонят, общаемся с ними. Все говорят: «Ладно чемпионат, мы досрочно потеряли все шансы, но могли хотя бы в финал Кубка выйти». Я сам очень расстроен.

– Станкович ранее не сталкивался с такой паузой между кругами в чемпионате. Выходит, его вина в провале «Спартака» если и есть, то минимальна?

– Нет. Безусловно, его вина есть. За результат всегда отвечает тренер. Что касается паузы и ее влияния, то ладно бы, если речь шла о начинающем тренере. Но когда тебя приглашает топ-клуб, то ты не можешь списывать свои неудачи на какие-то иные факторы.

Понимаю, если бы пришел человек в команду Первой лиги, где нет глобальных задач… Но тут «Спартак». Речь о клубе, в котором испокон веков, со Старостиных, есть только одна цель – выиграть все.