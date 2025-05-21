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Юран пожалел болельщиков «Спартака»

Сегодня, 09:50
9

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран считает, что в весеннем провале «Спартака» есть вина главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

– Зимой «Спартак» называли одним из главных претендентов на золото. Могли себе представить, что будет такой провал?

– Предполагал, что что-то такое может произойти. Была такая опасность. Все-таки зимняя пауза, которая длится около трех месяцев, – это непросто. И ты должен готовить команду не к новому сезону, а к продолжению стартовавшего первенства. Здесь нужен опыт.

Приведу слова известного в прошлом немецкого футболиста Бернда Шустера. Будучи наставником донецкого «Шахтера», он как-то высказался про зимний перерыв следующим образом: «Я не знаю, что делать». Одно дело, когда ты готовишь команду на целый сезон, но совсем другое – когда впереди 10-12 решающих матчей после простоя.

Весной мы видим совсем другой «Спартак». При этом зимой Станкович говорил: «Дайте мне новых футболистов, и я стану чемпионом». Но что мы видим? Мне болельщиков жалко, настрадались они. Многие люди звонят, общаемся с ними. Все говорят: «Ладно чемпионат, мы досрочно потеряли все шансы, но могли хотя бы в финал Кубка выйти». Я сам очень расстроен.

– Станкович ранее не сталкивался с такой паузой между кругами в чемпионате. Выходит, его вина в провале «Спартака» если и есть, то минимальна?

– Нет. Безусловно, его вина есть. За результат всегда отвечает тренер. Что касается паузы и ее влияния, то ладно бы, если речь шла о начинающем тренере. Но когда тебя приглашает топ-клуб, то ты не можешь списывать свои неудачи на какие-то иные факторы.

Понимаю, если бы пришел человек в команду Первой лиги, где нет глобальных задач… Но тут «Спартак». Речь о клубе, в котором испокон веков, со Старостиных, есть только одна цель – выиграть все.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
  • Красно-белые вылетели из FONBET Кубка России на стадии финала Пути регионов.
  • Станкович возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Станкович Деян
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Комментарии (9)
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Айболид
1747810681
Зря пожалел , пусть бы дальше визжали .
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АЛЕКС 58
1747811421
Зимняя пауза помешала только Спартаку,примерно как танцору яйца
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fakeid
1747812332
жалко спартаг. жалкий клупчиг. посмешище, как говорит один здешний фейкохряк.
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Цугундeр
1747813163
) Надежды и терпение покинули Серёжу.. Можно и погадить теперь.
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ilich55
1747813756
Интересно, а кто-нибудь слышал что "зимой Станкович говорил: «Дайте мне новых футболистов, и я стану чемпионом»."!? Не иначе Юран сам придумал и сам же пытается ответить.
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Прокс
1747815808
Главное что не вылетили,уже успех!!!!
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СильныйМозг
1747816742
Последние 25 лет спартак всем показывает свое величие. Хватит желаемое выдавать за действительное, спартак это позор РПЛ.
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...уефан
1747817660
..."Нас не надо жалеть, Ведь и мы, никого не жалели"(с)...
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Интерес
1747818856
А чего их жалеть? БОльшинство каждый раз очаровываются новым гастарбайтером тренерского цеха и готовы за его тщедушные таланты оскорблять любого сомневающегося,в том числе,и из своих рядов.Тех,кто думать умеет.
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