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Семшов обратился к Станковичу

Сегодня, 00:36

Игорь Семшов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Он обратился к сербу с требованием уважать Россию.

«Спартак» в Самаре играл резервным составом, и это логично, не вижу тут проблем. На неделе был матч Кубка, отдано много сил, пауза между играми небольшая, плюс перелет, – нет никаких вопросов к Станковичу.

В отличие от матча с «Ростовом», где был целый концерт и было удаление, причем абсолютно заслуженное.

Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза – к чему эти крики постоянные на арбитров?

Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?» – заявил Семшов.

  • Станкович возглавил команду прошлым летом.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.
  • Тренер в последних матчах дважды был удален.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Семшов Игорь
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