Семшов обратился к Станковичу

Игорь Семшов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Он обратился к сербу с требованием уважать Россию.
«Спартак» в Самаре играл резервным составом, и это логично, не вижу тут проблем. На неделе был матч Кубка, отдано много сил, пауза между играми небольшая, плюс перелет, – нет никаких вопросов к Станковичу.
В отличие от матча с «Ростовом», где был целый концерт и было удаление, причем абсолютно заслуженное.
Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза – к чему эти крики постоянные на арбитров?
Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?» – заявил Семшов.
- Станкович возглавил команду прошлым летом.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.
- Тренер в последних матчах дважды был удален.
Источник: «РБ Спорт»