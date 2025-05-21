Семшов обратился к Станковичу

Игорь Семшов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Он обратился к сербу с требованием уважать Россию.

«Спартак» в Самаре играл резервным составом, и это логично, не вижу тут проблем. На неделе был матч Кубка, отдано много сил, пауза между играми небольшая, плюс перелет, – нет никаких вопросов к Станковичу.

В отличие от матча с «Ростовом», где был целый концерт и было удаление, причем абсолютно заслуженное.

Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза – к чему эти крики постоянные на арбитров?

Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?» – заявил Семшов.