Галактионов прокомментировал новость об отстранении Тикнизяна

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об отстранении Наира Тикнизяна.

Защитник после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

Сообщалось, что после этого игрока решили отстранить от тренировок с основной командой.

«Сегодня у команды выходной, вчера была поздняя игра. Завтра согласно недельному подготовительному плану – тренировочное занятие, которое пройдет в полном составе. Исключение – Самошников, который продолжает лечение», – сказал Галактионов.