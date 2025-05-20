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  • Галактионов прокомментировал новость об отстранении Тикнизяна

Галактионов прокомментировал новость об отстранении Тикнизяна

Сегодня, 18:59
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об отстранении Наира Тикнизяна.

  • Защитник после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».
  • Сообщалось, что после этого игрока решили отстранить от тренировок с основной командой.

«Сегодня у команды выходной, вчера была поздняя игра. Завтра согласно недельному подготовительному плану – тренировочное занятие, которое пройдет в полном составе. Исключение – Самошников, который продолжает лечение», – сказал Галактионов.

  • В этом сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир Галактионов Михаил
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Комментарии (1)
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Desma
1747757281
Ну, и где ответ на вопрос об отстранении Наира Тикнизяна? Видимо забыли спросить у Галактионова......
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