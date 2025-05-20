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Юран обвинил Станковича в высокомерии

Сегодня, 13:15
5

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович смотрит на РПЛ свысока.

– Вас не раздражает поведение Станковича? Чего он этим добивается?

– Я разговаривал с Игорем Колывановым, который много лет играл в Серии A, и он мне говорит, что в Италии Станкович так себя не вел.

Знаете, что удивляет? В среду было заседание КДК, на котором Станкович извинился, якобы он своим жестом указывал на желтые карточки, хотя все поняли, на что он намекал. В общем, его простили. Спустя сутки в кубковой встрече с «Ростовом» он так себя ведет, орет на судью и получает красную карточку.

Мне кажется, дело в его отношении к чемпионату России. Он смотрит на Премьер-лигу свысока, как и его помощники. Но ведь Станкович не вел себя так в тех лигах, в которых он раньше работал. Так себя вести, не приходить на пресс-конференцию… Люди ведь ждут ответов, миллионы болельщиков хотят понять, что происходит, а он берет и игнорирует всех.

Видна завышенная самооценка. Одно дело, когда ты своим игрокам пихаешь – это понятно, но когда ты так относишься к СМИ, фанатам…На мой взгляд, в топ-клубе так себя вести нельзя.

У меня тоже бывает, когда сдают эмоции, однако это происходит только из-за желания добиться результата. И плюс я пока не работал в топ-командах, где все под микроскопом смотрят на любое твое действие. Однако, видите, Станкович пока остается на своем месте.

Когда у российского тренера что-то идет не так, никто не разбирается в причинах, а сразу увольняют его, рубят под корень. А здесь… Все иначе, и это непонятно.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.
  • Красно-белые вылетели из FONBET Кубка России на стадии финала Пути регионов.
  • Станкович возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Станкович Деян
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Комментарии (5)
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VVM1964
1747737165
Ну понятно же, что ты пылишь от переизбытка переживаний за игру, а Станкович из-за не уважения к России !!! Железобетонная логика !(((...
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АлексМак
1747737664
верно
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fakeid
1747737828
позор!
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ilich55
1747738534
Кому угодно можно говорить о высокомерии, но только не Юрану. Как там говорил классик: «Не дай боже с холопа пана». Корчить из себя эдакого вольнолюбивого индивидуалиста у Серёги не отнять.
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...уефан
1747738713
..."Вот, ты придёшь домой, Юран, Поешь, и сразу на диван. Или орёшь, когда не пьян. Ты-что, Юран!?"(с)/адаптация/...
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