Гурцкая – о ситуации с Тикнизяном: «Надо было уходить в «Зенит»

Агент Тимур Гурцкая не исключил, что у полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна был конфликт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

– Тикнизян – очень воспитанный парень. Наверняка он может больше рассказать, в голове наверняка происходит что-то большее по отношению к Галактионову. Наверняка был конфликт.

Но какие могут быть обиды? Тикнизян должен обижаться на себя. Надо было уходить зимой прошлого года, когда было предложение от «Зенита».

– Там он не вышел бы и не сказал, что сидит на лавке?

– В «Локо» он был лидером, а в «Зенит» он шел запасным игроком. Это разные вещи.