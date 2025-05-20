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  • Гурцкая – о ситуации с Тикнизяном: «Надо было уходить в «Зенит»

Гурцкая – о ситуации с Тикнизяном: «Надо было уходить в «Зенит»

Сегодня, 12:31
4

Агент Тимур Гурцкая не исключил, что у полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна был конфликт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

– Тикнизян – очень воспитанный парень. Наверняка он может больше рассказать, в голове наверняка происходит что-то большее по отношению к Галактионову. Наверняка был конфликт.

Но какие могут быть обиды? Тикнизян должен обижаться на себя. Надо было уходить зимой прошлого года, когда было предложение от «Зенита».

– Там он не вышел бы и не сказал, что сидит на лавке?

– В «Локо» он был лидером, а в «Зенит» он шел запасным игроком. Это разные вещи.

  • 26-летний Тикнизян ранее сказал, что чувствует себя говном и пожаловался на недостаток игровой практики.
  • Хавбек заявил, что будет просить руководство «Локомотива» отпустить его из клуба.
  • Контракт Тикнизяна с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Тикнизян Наир Галактионов Михаил Гурцкая Тимур
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Комментарии (4)
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Интерес
1747733770
В "Локо" лидером? Это когда???Ладно бы,из системообразующих игроков основы,да и то,в определённый непродолжительный период.
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Прокс
1747734499
Знаешь ли ТЫ!!!!
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fakeid
1747737278
поздняк метаться. горшков не засцал идти под сантоса - а ты засцал. первый играет - а ты на лавке в локо сидишь. зато помним, как просил чуть ли не 5 лямов, чтобы сидеть на лавке под сантосом. шанс на зенит и на чемпионство был - но ромашкин его профукал. ну а теперь вот)
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С-Петр-google
1747738259
Кому нормальным нужна эта помойка, позорное болото
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