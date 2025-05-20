Гурцкая – о ситуации с Тикнизяном: «Надо было уходить в «Зенит»

Агент Тимур Гурцкая не исключил, что у полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна был конфликт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.
– Тикнизян – очень воспитанный парень. Наверняка он может больше рассказать, в голове наверняка происходит что-то большее по отношению к Галактионову. Наверняка был конфликт.
Но какие могут быть обиды? Тикнизян должен обижаться на себя. Надо было уходить зимой прошлого года, когда было предложение от «Зенита».
– Там он не вышел бы и не сказал, что сидит на лавке?
– В «Локо» он был лидером, а в «Зенит» он шел запасным игроком. Это разные вещи.
- 26-летний Тикнизян ранее сказал, что чувствует себя говном и пожаловался на недостаток игровой практики.
- Хавбек заявил, что будет просить руководство «Локомотива» отпустить его из клуба.
- Контракт Тикнизяна с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»