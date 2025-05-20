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Реакция Губерниева на слова Тикнизяна

Сегодня, 11:05
2

Комментатор и амбассадор «Локомотива» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание полузащитника команды Наира Тикнизяна после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

– Это крик души. Наир – хороший футболист. Конечно, он страдает от того, что не имеет игровой практики. Хочу пожелать ему удачи. Это тот самый случай, когда парень, доведенный до ручки. Таким людям надо помогать. Чтобы он играл: если не в «Локомотиве», так в другом коллективе. Желание и талант есть.

– Не стоит ли оставлять такие вещи внутри коллектива?

– Это крик души, еще раз повторюсь. Он эмоциональный человек и позволил себе то, что сделал. Нужно относиться к этому с пониманием. Даже если он в чем‑то был не прав, это абсолютно эмоциональная история, его жизнь и его карьера. Короткая, как у всех спортсменов.

  • 26-летний Тикнизян сказал, что чувствует себя говном и пожаловался на недостаток игровой практики.
  • Хавбек заявил, что будет просить руководство «Локомотива» отпустить его из клуба.
  • Контракт Тикнизяна с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир Губерниев Дмитрий
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Комментарии (2)
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loko-the_best
1747730464
Не ожидал адекватной реакции от Губерниева)
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Интерес
1747733250
А бегать из клуба в клуб не надо.Надо бороться за своё положение.В ЦСКА тоже аналогичное ощущал? Если так,то флаг в руки-"бог троицу любит!".
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