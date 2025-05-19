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Николич прокомментировал ничью ЦСКА с «Локомотивом»

Вчера, 23:11
3

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

  • Дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей 2:2.
  • Армейцы уступали в 2 мяча к перерыву.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– У нас было три игры за семь дней, сегодня – четвертая игра за короткий срок. Слишком много эмоций было. Ребята молодцы, что отыгрались.

Мы чуть больше заслужили во втором тайме. Моменты шли волнами, замены хорошо сработали. Спасибо болельщикам, их приятно слышать.

Наша беспроигрышная серия продолжается. Большое желание закончить следующий матч хорошо. Сейчас нам нужна победа, чтобы сохранить третье место и выиграть очень важную медаль.

– Мы вас хвалим всю вторую часть сезона. Но выбор ваших игроков сегодня на матч удивляет. Как вы определяли состав?

– Мы не хотели много ротировать. Но сделали замены там, где нужно было, исходя из следующих матчей.

У нас было не так много замен. Мы поменяли то, что было нужно менять.

– Вы выпустили Аббоса, который ошибся. Что думаете на его счет? Будет в запасе?

– Я люблю всех своих футболистов. Я не буду критиковать их.

– Что вы говорите в перерыве игрокам?

– У нас есть хороший характер. Он бывает разным, а у нас боевой. Многие ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали, что все возможно, и что они обязательном делают то, что нужно.

Мы практически сразу забили, а дальше моменты пошли волнами. Игра понравилась, но результатом недоволен.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Николич Марко
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Комментарии (3)
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RUSARM
1747686243
На первый тайм ЦСКА не вышел,у всех было праздничное настроение,отсюда и привезли себе два гола!! Надо было начинать играть как во втором тайме,и это не первый раз уже!!
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bratskij
1747687187
Это не Аббос, это обоз говна которое надо давно было продать.
Ответить
OOOVVV.
1747689889
Игра понравилась, результатом не доволен. Кисляк умница.
Ответить
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