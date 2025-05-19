Канчельскис объяснил эксцентричное поведение Станковича

Андрей Канчельскис порассуждал о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.

Станкович в последних матчах дважды был удален.

«Я так понимаю, со Станковичем не будут продлевать контракт, поэтому он так себя ведeт. Он понимает, что надо чем-то отличиться, чтобы его запомнили.

У него была великолепная серия осенью со «Спартаком», но потом что-то сломалось. Поэтому надо удивлять всех – Станкович это делает поведением.

Думаю, это его первый и последний сезон в команде. Однако решения принимает руководство. Поведение Станковича – неправильно, но он сам делает выбор», – сказал Канчельскис.