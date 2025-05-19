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Канчельскис объяснил эксцентричное поведение Станковича

Сегодня, 22:43
2

Андрей Канчельскис порассуждал о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.
  • Станкович в последних матчах дважды был удален.

«Я так понимаю, со Станковичем не будут продлевать контракт, поэтому он так себя ведeт. Он понимает, что надо чем-то отличиться, чтобы его запомнили.

У него была великолепная серия осенью со «Спартаком», но потом что-то сломалось. Поэтому надо удивлять всех – Станкович это делает поведением.

Думаю, это его первый и последний сезон в команде. Однако решения принимает руководство. Поведение Станковича – неправильно, но он сам делает выбор», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей Станкович Деян
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Комментарии (2)
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FCSpartakM
1747684203
Тип он до этого окно не выносил что ли? Причем тут показать себя, если он просто такой не терпимый.
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Интерес
1747684247
Так было бы правильно и логично.
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