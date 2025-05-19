Карпин прокомментировал вызов в сборную Пруцева и Умярова, несмотря на спад «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему включил в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи в июне полузащитников Данила Пруцева и Наиля Умярова из «Спартака».

– На прошлом сборе были вопросы по поводу того, что в состав был включен Даниил Пруцев, но не было его одноклубника Наиля Умярова, хотя именно Наиля называли одним из факторов успешного отрезка «Спартака» до перерыва. Сейчас «Спартак» скорее не спаде, а в состав включены и Пруцев и Умяров. Почему?

– Вызов того или иного футболиста зависит от целого ряда факторов, например, от выступлений его конкурентов за место в составе сборной. И мы смотрим не на результаты той или иной команды, а на игру конкретного игрока на конкретной позиции, в том числе в контексте наших требований в сборной. Если бы это было не так, игроки из клубов нижней части РПЛ имели бы куда меньше шансов на попадание в состав.

Что касается Наиля Умярова, то несмотря на спад в результатах его клуба, нам понравилось то, как он себя проявлял в играх финального отрезка чемпионата. Но опять же, сейчас речь о расширенном составе, решение по окончательному составу на матчи с Беларусью и Нигерией еще предстоит принять.