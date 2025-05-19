Сафонову могут закрыть выезд из России, если он приедет в сборную

Вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову могут закрыть выезд из России в случае прибытия в страну.

Игрок вызван на июньский сбор сборной России.

Сообщалось, что у Сафонова долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее бывшая жена Анастасия требовала привлечь Матвея к уголовной ответственности.

«Если задолженность по алиментам сохраняется, судебные приставы могут вновь ограничить его право на выезд из страны. Также возможно наложение ареста на имущество и банковские счета», – сказал адвокат Сергей Жорин.