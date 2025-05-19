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Известен фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»

Сегодня, 16:48
2

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона.

Руководство хочет заменить Осинькина его помощником Сергеем Булатовым.

«Матч с «Факелом» на 99,9% станет последним в «Крыльях» для Игоря Осинькина.

Фаворитом является Булатов – его хочет видеть главным тренером банк «Солидарность». Одним из основных факторов является невысокая зарплата Булатова», – написал источник.

  • Булатов в 1997-1998 годах играл за «Крылья Советов».
  • В штаб самарцев 53-летний тренер входит с 2020 года.
  • Самостоятельно Булатов не тренировал с 2019 года, когда покинул армянский «Арарат».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Булатов Сергей Осинькин Игорь
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Комментарии (2)
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BRO_football
1747662638
А чё так? В этот раз игроки и болельщики протестовать не будут, если Осинькин уйдёт?
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Cleaner
1747662793
БРЕД! Менять тренера, так со всем тренерским штабом. Если, конечно, перед командой не стоит задача выхода в ПЕРДИВ!!!
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