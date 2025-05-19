Известен фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона.

Руководство хочет заменить Осинькина его помощником Сергеем Булатовым.

«Матч с «Факелом» на 99,9% станет последним в «Крыльях» для Игоря Осинькина.

Фаворитом является Булатов – его хочет видеть главным тренером банк «Солидарность». Одним из основных факторов является невысокая зарплата Булатова», – написал источник.