В «Милане» отреагировали на информацию об интересе к вингеру сборной России

Технический директор «Милана» Джеффри Монкада ответил на вопрос об интересе клуба к вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву.

– Правда ли, что «Милан» проявляет заинтересованность в Садулаеве?

– Нет, это неправда.