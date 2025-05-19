В «Милане» отреагировали на информацию об интересе к вингеру сборной России

Технический директор «Милана» Джеффри Монкада ответил на вопрос об интересе клуба к вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву.
– Правда ли, что «Милан» проявляет заинтересованность в Садулаеве?
– Нет, это неправда.
- 25‑летний Садулаев провел в этом сезоне 32 матча за «Ахмат», забил 3 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 миллиона евро.
- Садулаев провел 6 матчей за сборную России, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
Источник: «Матч ТВ»