Стало известно, кто из «Чайки» перейдет в руководство «Ростова»

Бывший генеральный директор «Чайки» Игорь Гончаров займет аналогичную должность в «Ростове».
Он сменит на этом посту Вадима Рыбакова, уход которого пока не анонсировался. «Все потому что он еще нужен в клубе предыдущей команде управленцев. А назначить своего человека на время переходного периода новым властям – также необходимо. Гончаров может стать промежуточной фигурой», – написал журналист Иван Карпов.
Также журналист опроверг приход в «Ростов» бизнесмена Андрея Чайки, владеющего клубом «Чайка» в Первой лиге. «У него тупо нет денег на это и никто туда его не звал», – написал Карпов.
До 23 мая должен быть решен вопрос с передачей акций «Ростова» миллиардеру Ивану Саввиди, и тогда он станет новым владельцем клуба. Саввиди также не против назначения Гончрова в клуб.
После кубкового матча с ЦСКА «Ростов» может покинуть множество игроков, тренеров и сотрудников.
- 66-летний Саввиди является владельцем греческого ПАОКа. Ранее он уже был президентом «Ростова» в 2002–2005 годах, а также был президентом ростовского СКА.
- Суперфинал FONBET Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня.