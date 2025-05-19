Стало известно, кто из «Чайки» перейдет в руководство «Ростова»

Бывший генеральный директор «Чайки» Игорь Гончаров займет аналогичную должность в «Ростове».

Он сменит на этом посту Вадима Рыбакова, уход которого пока не анонсировался. «Все потому что он еще нужен в клубе предыдущей команде управленцев. А назначить своего человека на время переходного периода новым властям – также необходимо. Гончаров может стать промежуточной фигурой», – написал журналист Иван Карпов.

Также журналист опроверг приход в «Ростов» бизнесмена Андрея Чайки, владеющего клубом «Чайка» в Первой лиге. «У него тупо нет денег на это и никто туда его не звал», – написал Карпов.

До 23 мая должен быть решен вопрос с передачей акций «Ростова» миллиардеру Ивану Саввиди, и тогда он станет новым владельцем клуба. Саввиди также не против назначения Гончрова в клуб.

После кубкового матча с ЦСКА «Ростов» может покинуть множество игроков, тренеров и сотрудников.