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Стало известно о масштабных изменениях в «Ростове»

Сегодня, 12:16
9

«Ростов» покинут более 50 сотрудников, тренерский штаб и большое количество игроков. Это случится после Суперфинала FONBET Кубка России с ЦСКА.

Среди тех, кто уйдет из клуба, будут его президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

Одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки. Сам предприниматель, как ожидается, будет иметь отношение к принятию важных решений в клубе.

  • Чайка является президентом клуба «Чайка» из Песчанокопского, выступающего в Первой лиге.
  • Суперфинал Кубка пройдет в «Лужниках» 1 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ростов
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Комментарии (9)
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acor94
1747646473
Это те, кого за работу с судьями штрафовали?
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fakeid
1747646735
чайки эти, когда только появились, внаглую с**здили себе логотип зенита со стрелкой. сами можете погуглить в гугл-картинках "фк чайка логотип". с одной стороны хорошо, что сразу оценили, кто тут главный, и не стали лепить себе ромб (который был честно с**зжен спартагом у динамо). с другой - наверняка им миллер по башке настучал и сказал, что так делать не надо, поэтому пришлось менять.
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СильныйМозг
1747647195
Подтяните яндекс в спонсоры, у них денег докуя.
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...уефан
1747647302
...многие другие, во главе с Червём, на эту процедуру перехода клуба Ростов в параллельную реальность, отводили до трёх сезонов, а оно оказывается вот, как шустро у них пошло...
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The only one
1747647476
и появится 2 команды Чайстов и РосЧай
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boris63
1747648046
В таком случае за что играть тренерам и игрокам в супер финале, если после этого всех выпрут. Охриненный стимул.
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Цугундeр
1747648851
Погнать Рыскина, сиречь , "Лёху Безухого", дело богоугодное ,но не своевременное.. и чертовски опасное. И что вам всем не лежится, не стоится.. теперь придётся садиться. Не, ну а как вовремя-то..) Масква не прощает..))
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Дед otmoros
1747649466
Новость из серии ''папе-зделали'' ботинки . Будем посмотреть ...
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Semenycch
1747649515
Ростов будет продан частному бизнесу? Так хорошая команда может отвалиться в лигу пониже.
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