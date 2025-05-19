Стало известно о масштабных изменениях в «Ростове»

«Ростов» покинут более 50 сотрудников, тренерский штаб и большое количество игроков. Это случится после Суперфинала FONBET Кубка России с ЦСКА.

Среди тех, кто уйдет из клуба, будут его президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

Одним из руководителей «Ростова» станет человек бизнесмена Андрея Чайки. Сам предприниматель, как ожидается, будет иметь отношение к принятию важных решений в клубе.