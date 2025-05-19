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Семак прокомментировал гол Соболева в падении через себя

Сегодня, 08:38

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гол Александра Соболева в матче с «Ростовом» (1:0).

Александр Соболев забил красивый гол, сейчас заканчивается сезон. Можно ли сказать, что это самый красивый гол «Зенита» в этом сезоне?

– Я думаю, было много красивых забитых мячей: тот же Луис Энрике очень красивый мяч забил, в начале сезона у Глушенкова какие замечательные были мячи. Поэтому, наверное, сложно сказать, какой из них более красивый. Главное, что он был победный – это самое важное. А насчeт красоты – это уже второстепенно.

  • В 31 матче сезона у Соболева 7 голов и 2 ассиста.
  • Александр куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
  • «Зенит» продолжает борьбу за чемпионство.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
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