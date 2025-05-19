Семак прокомментировал гол Соболева в падении через себя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гол Александра Соболева в матче с «Ростовом» (1:0).

– Александр Соболев забил красивый гол, сейчас заканчивается сезон. Можно ли сказать, что это самый красивый гол «Зенита» в этом сезоне?

– Я думаю, было много красивых забитых мячей: тот же Луис Энрике очень красивый мяч забил, в начале сезона у Глушенкова какие замечательные были мячи. Поэтому, наверное, сложно сказать, какой из них более красивый. Главное, что он был победный – это самое важное. А насчeт красоты – это уже второстепенно.