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Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову»

Сегодня, 22:39
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев подвел итоги гостевого матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0). Форвард забил единственный гол в игре на 30-й минуте ударом через себя. Форвард назвал его корявеньким.

– То, что «Краснодар» вчера обыграл «Оренбург», добавило лично вам эмоций и мотивации перед сегодняшней игрой?

– Если честно, на «Краснодар» не смотрели, отталкивались от себя. Опять же, как я уже говорил до этого, не все зависит от нас. «Краснодар» выиграл, но для нас это ничего не меняет. Нам нужно также побеждать, показывать свою игру и в последней встрече тоже побеждать. А там уже будет как будет.

– На вашем счету шикарный гол. Один из самых красивых мячей в карьере?

– Да нет, корявенький на самом деле [смеется]. Не сказать, что прям «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог еще забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать.

– Не показалось ли вам, что после вашего удара головой мяч все-таки пересек в воздухе линию?

– В моменте показалось, да, но, опять же, есть ВАР, поэтому даже спорить не надо было. Если пересек бы, засчитали бы.

– После уверенного первого тайма был сложный второй, очень нервная концовка. На ваш взгляд, с чем это было связано?

– С результатом, с тем, что нужен результат. Понятно, что мы – «Зенит», и нужно всегда играть первым номером. Но есть некая нервозность за результат, и это нормально. Поэтому мы чуть откатились назад и уже играли по счету.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Соболев Александр
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1747598396
Я даже не читал. Когда Семак поймет, что Соболев не игрок Зенита и Семак, тоже не тренер Зенита?
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