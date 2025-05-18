Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать

Сегодня, 21:52
9

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение о будущем Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

– Вы до матча с «Ростовом» говорили, что Станковичу надо дать еще сезон поработать. Вы не изменили свое мнение? Может быть, если его оставлять, то надо что-то менять – в штабе, например. И нуждается ли «Спартак» летом в усилении?

Мне кажется, надо дать поработать одному специалисту хотя бы два-три года. Совсем недавно, после семи подряд побед, говорили, что это вообще лучшее, что могло быть. Сейчас переобулись в воздухе. Про тренерский штаб – тут разберутся сами.

Надо, конечно, усиливаться. Убирать балласт, так скажем – футболистов, которые не помощники уже. Однозначно ставить самые высокие задачи. Потому что мы видим, что сегодня играть можно со всеми. Другой вопрос, почему получилось так, как получилось. Это к тренерскому штабу, они разберутся.

Ну и самое главное. У Деяна еще контракт на один год, надо дать ему поработать, потому что всем уже надоела эта чехарда. Каждый год меняется тренер, и у всех опять надежды – вот сейчас придет новый, и все будет по-другому. Каждый раз покупаются новые футболисты – и все получается по новой. Опять провал. Всех убираем, берем нового.

Наш чемпионат – самый сложный. А самое сложное в нем – огромная пауза в три месяца. Не каждый специалист разберется, как подготовить команду. Поэтому, я думаю, он сам понимает свои ошибки. И я надеюсь, что в следующем году он будет работать, но уже подготовит команду по-другому.

  • Станкович проводит первый сезон в качестве главного тренера «Спартака».
  • Контракт серба с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 туров.
  • Команда выбыла из FONBET Кубка России на стадии финала Пути регионов.

Еще по теме:
Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова» 5
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями» 14
Станкович прокомментировал обсмеянный стартовый состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов» 14
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1747594485
Правильные слова, Егор!
Ответить
fakeid
1747595323
позор косорылым! но лысому дайте поработать, фсястрана будет угорать с этого физрука-психопата!
Ответить
VVM1964
1747595640
Согласен на все 100 !
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1747596022
За 2-3 года обычно 4 тренера меняется,а тут одному решили столько времени дать.Титов ты это заканчивай...
Ответить
Иван Петров 1986
1747596194
Я с ним согласен.
Ответить
aurora5858
1747596605
Не согласен, тренер не разбирается в игроках и сам ведёт себя клоуном.
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1747597894
да пригласите уже папу Карло Анчелоти, из г..а канфетку не сделаешь
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
4
Червиченко указал на проблему в нападении «Спартака»
23:27
Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»
23:00
Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову»
22:39
1
Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд»
22:24
2
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать
21:52
9
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
21:44
7
Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры
21:36
1
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром
21:17
9
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»
21:00
130
Все новости
Все новости
Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан
23:08
Гусев высказался о победе «Динамо» над «Акроном»
22:16
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
21:44
7
Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры
21:36
1
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром
21:17
9
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
21:16
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»
21:00
129
Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»
20:43
9
ВидеоСоболев забил гол ударом через себя и вывел «Зенит» вперед в 1-м тайме матча с «Ростовом»
20:02
17
Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом
19:33
22
Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»
19:20
5
Шунин простился с игровой карьерой на матче «Динамо» – «Акрон»
19:05
Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА
18:47
9
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:27
РПЛ. «Динамо» выиграло у «Акрона» благодаря голу на 90+1-й минуте
18:27
18
ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик
18:24
10
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 18 мая
17:52
23
«Динамо» хочет подписать еще одного футболиста «Ростова»
17:40
5
Игрок «Спартака» поставил команде «двойку» за сезон
17:25
7
Газзаев анонсировал победу российского клуба в Лиге чемпионов
17:21
3
Смородская раскритиковала экс-игрока «Локо»: «Противный тип»
16:42
4
Игнашевич рассказал о премиальных, которые игроки ЦСКА получили за победу в Кубке УЕФА
16:27
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»
16:13
14
Осинькин задумался о подаче апелляции после матча со «Спартаком»
16:06
8
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:01
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1) и покинуло зону стыков
16:01
38-летний Довбня поделился ощущениями от дебюта за «Спартак»
15:48
1
«Спартак» пробил 11 пенальти в сезоне – больше всех команд РПЛ
15:35
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 