Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение о будущем Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

– Вы до матча с «Ростовом» говорили, что Станковичу надо дать еще сезон поработать. Вы не изменили свое мнение? Может быть, если его оставлять, то надо что-то менять – в штабе, например. И нуждается ли «Спартак» летом в усилении?

– Мне кажется, надо дать поработать одному специалисту хотя бы два-три года. Совсем недавно, после семи подряд побед, говорили, что это вообще лучшее, что могло быть. Сейчас переобулись в воздухе. Про тренерский штаб – тут разберутся сами.

Надо, конечно, усиливаться. Убирать балласт, так скажем – футболистов, которые не помощники уже. Однозначно ставить самые высокие задачи. Потому что мы видим, что сегодня играть можно со всеми. Другой вопрос, почему получилось так, как получилось. Это к тренерскому штабу, они разберутся.

Ну и самое главное. У Деяна еще контракт на один год, надо дать ему поработать, потому что всем уже надоела эта чехарда. Каждый год меняется тренер, и у всех опять надежды – вот сейчас придет новый, и все будет по-другому. Каждый раз покупаются новые футболисты – и все получается по новой. Опять провал. Всех убираем, берем нового.

Наш чемпионат – самый сложный. А самое сложное в нем – огромная пауза в три месяца. Не каждый специалист разберется, как подготовить команду. Поэтому, я думаю, он сам понимает свои ошибки. И я надеюсь, что в следующем году он будет работать, но уже подготовит команду по-другому.