Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев после домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) мотивировал свою команду на следующую встречу с «Краснодаром».
Он произнес такие слова в раздевалке: «Мы не должны позволить любой команде стать чемпионом в матче с «Динамо».
- Под руководством Гусева «Динамо» одержало три победы подряд.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 матчей. У преследующего «быков» «Зенита» сейчас 60 очков после 28 игр.
- В прошлом сезоне «Динамо» упустило чемпионский титул после поражения от «Краснодара» в гостях в 30-м туре.
- Матч «Краснодар» – «Динамо» в 30-м туре РПЛ сезона-2024/25 пройдет 24 мая и начнется в 16:30 мск.