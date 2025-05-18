Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев после домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) мотивировал свою команду на следующую встречу с «Краснодаром».

Он произнес такие слова в раздевалке: «Мы не должны позволить любой команде стать чемпионом в матче с «Динамо».