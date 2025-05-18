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  • Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»

Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 20:43

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев после домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1) мотивировал свою команду на следующую встречу с «Краснодаром».

Он произнес такие слова в раздевалке: «Мы не должны позволить любой команде стать чемпионом в матче с «Динамо».

  • Под руководством Гусева «Динамо» одержало три победы подряд.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 матчей. У преследующего «быков» «Зенита» сейчас 60 очков после 28 игр.
  • В прошлом сезоне «Динамо» упустило чемпионский титул после поражения от «Краснодара» в гостях в 30-м туре.
  • Матч «Краснодар» – «Динамо» в 30-м туре РПЛ сезона-2024/25 пройдет 24 мая и начнется в 16:30 мск.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Акрон Гусев Ролан
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Комментарии (1)
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партизан84
1747590755
а в прошлом году позволили)
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