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Игнашевич рассказал о премиальных, которые игроки ЦСКА получили за победу в Кубке УЕФА

18 мая, 16:27

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями от победы в Кубке УЕФА. Московская команда выиграла турнир 18 мая 2005 года.

– Что сохранили на память о финале?

– Футболку, капитанскую повязку и бутсы.

– В раздевалке шампанское лилось рекой?

– А его и не было. Наверное, из суеверия не стали покупать заранее. Поэтому в Кубок УЕФА заливали пиво – спонсорский «Карлсберг». Еще помню, как мыл там бутсы и говорил в шутку: «Теперь самое время повесить их на гвоздь». Такая эйфория охватила, что казалось – можно заканчивать карьеру! Шампанское появилось уже возле автобуса, когда мы стояли с президентом РФС Виталием Мутко и пели «День Победы». А по дороге в аэропорт выкрикивали фамилии всех игроков, тренеров, персонала.

– За победу получили по 50 тысяч долларов?

– Да. А за каждый проход в следующий раунд нам платили по 25 тысяч.

– Неплохо.

– В Лиге чемпионов премиальные были выше. Но это логично – там в целом призовые от УЕФА гораздо больше, чем в других турнирах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей
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