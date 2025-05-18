Черчесов высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на возможное чемпионство «Краснодара». Команда Мурада Мусаева лидирует в РПЛ после 28 туров, опережая «Зенит» на четыре очка.

– Скоро определится чемпион России. Как вам «Краснодар»?

– Игру против «Оренбурга» я не видел. Когда сам что‑то не видел, то боишься что‑то говорить.

– «Краснодар» должен доехать до чемпионства?

– В футболе нет понятия «должен», в том году тоже кто‑то «должен» был, но не дожали. Мы же видим, что в футболе бывает. Когда «Химики» и «Рубин» играли в полных составах, «Рубин» превосходил. Как «Химки» стали играть вдесятером, они стали лучше выглядеть и выиграли. Когда ты участвовал в этом во всем и как тренер, и как игрок, то знаешь как бывает непросто играть последний матч сезона, где будет определяться чемпион. Независимо от того, какой у тебя состав. Иногда ножки становятся тяжелее, чем обычно.