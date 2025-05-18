Станкович прокомментировал обсмеянный стартовый состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил стартовый состав на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Болельщики высмеяли состав.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» начнется в 13:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Спартак» по-прежнему претендует на топ-3 РПЛ.

– Мы потратили много сил эмоционально и физически в матче на Кубок. Это был для нас большой удар. Думаю, настал правильный момент, чтобы сделать изменения.

– Многие лидеры остались в запасе. Вы рассчитываете на них во втором тайме?

– Конечно. Если они в заявке, то они готовы выйти на поле. Посмотрим, как будет складываться игра.

«Крылья Советов» – это та команда, которая не изменяет своему стилю, мне это очень импонирует. Команда защищает свои принципы. Она опасна в любой фазе, играет в хороший футбол, который приносит удовольствие.