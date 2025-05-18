Станкович прокомментировал обсмеянный стартовый состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил стартовый состав на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
- Болельщики высмеяли состав.
- Матч «Крылья Советов» – «Спартак» начнется в 13:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Спартак» по-прежнему претендует на топ-3 РПЛ.
– Мы потратили много сил эмоционально и физически в матче на Кубок. Это был для нас большой удар. Думаю, настал правильный момент, чтобы сделать изменения.
– Многие лидеры остались в запасе. Вы рассчитываете на них во втором тайме?
– Конечно. Если они в заявке, то они готовы выйти на поле. Посмотрим, как будет складываться игра.
«Крылья Советов» – это та команда, которая не изменяет своему стилю, мне это очень импонирует. Команда защищает свои принципы. Она опасна в любой фазе, играет в хороший футбол, который приносит удовольствие.
Источник: «Матч ТВ»