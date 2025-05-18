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  • Станкович прокомментировал обсмеянный стартовый состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Станкович прокомментировал обсмеянный стартовый состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Сегодня, 13:26
6

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил стартовый состав на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Болельщики высмеяли состав.
  • Матч «Крылья Советов»«Спартак» начнется в 13:30 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Спартак» по-прежнему претендует на топ-3 РПЛ.

– Мы потратили много сил эмоционально и физически в матче на Кубок. Это был для нас большой удар. Думаю, настал правильный момент, чтобы сделать изменения.

– Многие лидеры остались в запасе. Вы рассчитываете на них во втором тайме?

– Конечно. Если они в заявке, то они готовы выйти на поле. Посмотрим, как будет складываться игра.

«Крылья Советов» – это та команда, которая не изменяет своему стилю, мне это очень импонирует. Команда защищает свои принципы. Она опасна в любой фазе, играет в хороший футбол, который приносит удовольствие.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Крылья Советов Станкович Деян
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Комментарии (6)
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Desma
1747564261
Вроде чё-то и сказал, а по сути ничего. Посмотрим на изменения и к какому результату приведут.
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Иван Петров 1986
1747564512
Он хочет показать, что с составом он не ошибался.
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алдан2014
1747564539
А кто нибудь понимает этот демарш с составом?
Ответить
Foxitkuban
1747564545
Ощущение, что состав им выбирается, с помощью вытягивания короткой спички. Отсюда и результат.
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ПалкоВводецъ007
1747565966
Просто физрук не знает что делать. Гыгыгы
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