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  • Болельщиков «Спартака» рассмешил стартовый состав на «Крылья Советов»

Болельщиков «Спартака» рассмешил стартовый состав на «Крылья Советов»

Сегодня, 12:45
7

«Спартак» опубликовал стартовый состав на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Болельщиков он рассмешил, о чем свидетельствуют реакции под постом в телеграм-канале. В основе вышли футболисты, которые обычно сидят на скамейке.

Из тех, кто был в основе на кубковый матч против «Ростова» (1:2), на поле в Самаре с первых минут выйдет только латераль Даниил Денисов.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
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Комментарии (9)
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subbotaspartak
1747562481
Всех наказали. Пипец. С прошлой игры лишь Денисов молодец...
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ivany4
1747563254
Мы здесь и без телеги видим кого смешат посты про Спартак. А затесавшиеся в телеге, как всегда неизвестны. Но мы снисходительны, ведь всем известна поговорка - покажи дурачку палец, и он весь день смеяться и радоваться будет.)) А Станкович поступил правильно. Выкатив список 8 игроков на продажу, теперь пытается их игрой обосновать почему. А никого не интересует, что у КС тоже 6 человек не основного состава??
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VVM1964
1747563495
Как по мне, дать отдых остальным не правильно - НЕ ЗАСЛУЖИЛИ !!! Мало того - это не уважение к болельщикам Спартака поехавшим в Самару или живущих там !!! (((... Вот даже думаю - смотреть матч или нет ?(...
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Шер1980
1747563976
Да ,правильно делает Станкович,зазвездилис игроки,пуст делают выводи.
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Константин-Шапкин-google
1747564050
Игры ничего не решают. Просто посмотрю если будет время
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алдан2014
1747564649
Этот состав - плевок болельщикам.
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Mirak92
1747568071
А сам сезон вас не расмешил!? Вам хоть Месси подавай, обсираться , как клеймо
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