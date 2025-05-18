Болельщиков «Спартака» рассмешил стартовый состав на «Крылья Советов»

«Спартак» опубликовал стартовый состав на матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Болельщиков он рассмешил, о чем свидетельствуют реакции под постом в телеграм-канале. В основе вышли футболисты, которые обычно сидят на скамейке.

Из тех, кто был в основе на кубковый матч против «Ростова» (1:2), на поле в Самаре с первых минут выйдет только латераль Даниил Денисов.