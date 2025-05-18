Зарема впервые за 3 месяца дала комментарий по ситуации в «Спартаке»

Жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала кадровую ситуацию в клубе.

«Спартаку» ни в коем случае не надо увольнять Станковича из клуба. Просто перевести на другую должность поднять зарплату, удвоить премиальные за вклад в развитие латиноамериканского футбола, посадить на лавку рядом с Довбней для мотивации чахлого Угальде с функцией бросаться на судей и тренеров противника.

Клубу много лет нуждается в опорнике-бультерьере. Наконец, он найден в лице Станковича. Тренером взять Станислава Саламовича, а генеральным директором Валерия Карпина, раз ему нельзя больше совмещать должности тренера сборной и клуба. Малышева перевести на должность главного садовника, пусть сажает лютики и анютины глазки вокруг стадиона», – сказала Зарема.