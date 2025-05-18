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  • Зарема впервые за 3 месяца дала комментарий по ситуации в «Спартаке»

Зарема впервые за 3 месяца дала комментарий по ситуации в «Спартаке»

Сегодня, 09:18
7

Жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала кадровую ситуацию в клубе.

«Спартаку» ни в коем случае не надо увольнять Станковича из клуба. Просто перевести на другую должность поднять зарплату, удвоить премиальные за вклад в развитие латиноамериканского футбола, посадить на лавку рядом с Довбней для мотивации чахлого Угальде с функцией бросаться на судей и тренеров противника.

Клубу много лет нуждается в опорнике-бультерьере. Наконец, он найден в лице Станковича. Тренером взять Станислава Саламовича, а генеральным директором Валерия Карпина, раз ему нельзя больше совмещать должности тренера сборной и клуба. Малышева перевести на должность главного садовника, пусть сажает лютики и анютины глазки вокруг стадиона», – сказала Зарема.

  • «Спартак» идет на 5-м месте.
  • Отставание от топ-3 – 4 очка.
  • Зарема и Федун покинули «Спартак» в 2022 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
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Комментарии (7)
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Desma
1747549321
Зарема стебанулась по-взрослому.
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Pourquoi pas
1747549996
Трёхмесячный словесный запор Заремы благополучно разрешился словесным же поносом...
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alefreddy
1747551459
много иронии в ее словах
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ALEXMAN888
1747551545
видимо Федун не вдул...
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Пётр-Лаврухин-google
1747551568
Красава,по делу !!!
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Taps
1747551620
Опять пасть раззявила и указания раздаёт.
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NewLife
1747553691
Ядовитая змея. А что скажет в унисон тов. Камоцци ?
Ответить
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