Луис Энрике охарактеризовал Семака

Зимний новичок «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером Сергеем Семаком.

– У нас очень хорошие отношения. Мне нравится работать с ним, и думаю, это взаимно.

Он много разговаривает с нами, когда после домашних игр у нас проходят семейные ужины на стадионе.

Он однажды в шутку отметил, что в одежде у меня стиль поп-звезды – и что мы очень совпадаем в этом с моей женой. Было забавно.

– Есть же тренеры, которые берут упором на тактику, есть шикарные мотиваторы. А Семак какой?

– Думаю, он успешно сочетает в себе два этих качества. Перед играми он говорит с командой, мотивирует и заряжает на победу, помогает советами. И тактически он очень силен.