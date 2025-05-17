Луис Энрике охарактеризовал Семака

Зимний новичок «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером Сергеем Семаком.
– У нас очень хорошие отношения. Мне нравится работать с ним, и думаю, это взаимно.
Он много разговаривает с нами, когда после домашних игр у нас проходят семейные ужины на стадионе.
Он однажды в шутку отметил, что в одежде у меня стиль поп-звезды – и что мы очень совпадаем в этом с моей женой. Было забавно.
– Есть же тренеры, которые берут упором на тактику, есть шикарные мотиваторы. А Семак какой?
– Думаю, он успешно сочетает в себе два этих качества. Перед играми он говорит с командой, мотивирует и заряжает на победу, помогает советами. И тактически он очень силен.
- «Зенит» на этой неделе вылетел из FONBET Кубка России.
- В РПЛ команда идет на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.
- Энрике в клубе с января, он провел 12 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Источник: «Комсомольская правда»