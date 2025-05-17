Селюк указал на главную проблему «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил, из-за чего результаты «Спартака» пошли вниз после зимней паузы.

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Я скептически настроен практически ко всем югославам, потому что знаю их менталитет. Если тренер, игрок чего‑то действительно стоят, то они уезжают точно не в Россию.

Поначалу Станкович смог объединить всех в команде, как отец. Видно было, что в «Спартаке» единый механизм, и ведь до зимнего перерыва «красно‑белые» действительно могли претендовать на чемпионство.

Но зимой, когда открылось трансферное окно, пошли слухи, что хотят купить этих, других, я узнал этот югославский менталитет.

Я сразу тогда сказал, что все эти трансферы приведут клуб к краху. И я в который раз убедился, что главная проблема «Спартака» – это как раз трансферы.

Начинается весенняя часть чемпионата и то, что у новичков мало что получается, психологически бьет по Станковичу, ведь все эти приобретения были сделаны при его участии.

Деян понимает всю ответственность и начинает нервничать. Он пытается что‑то сделать, но посмотрите, перестал забивать даже Угальде.

Сейчас уже самому Станковичу нужен психотерапевт, достаточно просто посмотреть на его действия в последних матчах», – сказал Селюк.