Экс-супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия сообщила о новой победе в суде.

Футболист якобы пытался отобрать у дочери право собственности на квартиру в Краснодаре.

«Выступающий теперь за футбольный клуб недружественной страны Матвей Сафонов вместе с адвокатами после серии из 7 проигранных судебных процессов в 2024 году вчинили в 2025 году в Никулинский районный суд г. Москвы очередной иск.

На этот раз голкипер просил суд лишить свою малолетнюю дочь права собственности на ее квартиру в г. Краснодаре, приобретенную за 12,5 миллиона [рублей] (а не за 60 млн, как Сафонов с адвокатами заявляют в СМИ).

Изучив иск звездного футболиста, судьи не нашли оснований для его удовлетворения. Матвей Сафонов сначала проиграл дело в Никулинском районном суде Москвы (23.01.2025), а затем и в апелляционном корпусе Московского городского суда (16.04.2025).

Не сыскав успеха в Москве, адвокаты Матвея Сафонова решили попытать удачу на Юге России и обратились с аналогичным иском в Прикубанский районный суд г. Краснодара.

Во втором деле Фемида также одарила улыбкой именно ребенка, поэтому Матвея Сафонова и его адвокатскую свиту 04.04.2025 постигло очередное сутяжное фиаско.

Скрываясь от отечественного Правосудия в недружественной для России стране, Матвей Сафонов, не исполняющий более трeх лет надлежащим образом требования закона РФ об уплате алиментов, стал забывать о российских правовых реалиях, направленных на защиту детства, материнства и традиционных ценностей российского народа.

Надеюсь, что теперь ребенок может спокойно находиться в своей квартире под защитой российского правосудия», – заявила бывшая жена Сафонова.