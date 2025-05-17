Луис Энрике ответил на подозрения, что легионерам «Зенита» безразличен 100-летний юбилей клуба

Зимний новичок «Зенита» Луис Энрике высказался о мотивации футболистов в год 100-летия клуба.

– Сейчас вокруг «Зенита» ходят противоречивые слухи. То говорят, что игроки потеряли мотивацию для борьбы за чемпионство, то пишут про конфликты в коллективе. Вы хоть что-то из этого замечаете?

– Ничего подобного. Я вижу, что каждый в команде думает только об одном – сделать все, чтобы чемпионство досталось «Зениту».

У нас собраны сильнейшие игроки, которые будут биться до самого последнего мгновения. В этом можно не сомневаться.

– На ваш взгляд, можно ли перестать хотеть побеждать? Даже если речь идет про седьмое подряд чемпионство?

– Спросите любого профессионального спортсмена, и ответ будет один – победы не могут надоесть.

Потому что победа – это то, ради чего каждый из нас выходит на поле. Это самое классное, что есть в спорте.

Эмоции от победы не сравнятся ни с чем другим, потому и хочется брать золотые медали из года в год.

– Бывший игрок «Зенита» Роман Широков говорил, что половина действующих игроков не знает про 100-летие клуба. Мол, иностранцам на это все равно. Опровергните?

– Никому не все равно, поверьте. Для меня, например, это большая ответственность – защищать честь клуба в такой важный для него год. И хочется сделать все возможное.