Радимов: «Сезон «Спартака» просран, но Станковича надо оставить»

Владислав Радимов считает, что «Спартаку» не нужно увольнять главного тренера Деяна Станковича.

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

– Сезон у «Спартака» просран – относительно ожиданий и результата. Молодцы спартачи, что поставили Максим свой хит петь до матча с «Ростовом» – как знали...

Пятое или шестое место для «Спартака» с такими амбициями и такими покупками, когда ты был зимой в двух очках от лидера, – это провал. Полуфинал кубка дома – просран.

Но тот «Спартак», который был осенью, тот состав, который выигрывал матч за матчем, который прессинговал и летел по полю и всех сносил – это же было неслучайно.

Поэтому я думаю, что Станковича надо оставить. Мне он на самом деле симпатичен. И я даже могу объяснить два его демарша – в матчах с «Динамо» и «Ростовом».

– Чем же?

– Все просто – результата не добились. Тем более, работать под таким прессом в «Спартаке» сможет не каждый.

Проблема в другом – что он не пришел на пресс-конференцию, о чем я уже говорил, проявил неуважение, и ведь никто так и объяснил Станковичу, что надо признать вину. И был бы другой тон.

Но все в клубе отмолчались – и за это их бог и наказал нефартом в кубковой игре с «Ростовом»!

Но эти вещи надо разложить «по разным корзинам»: Станкович работать умеет, харизма у него есть, ребята в него верят. Где-то не повезло, где-то помешал спортивный директор, но есть такие вещи, когда надо признавать вину.