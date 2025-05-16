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  • Радимов: «Сезон «Спартака» просран, но Станковича надо оставить»

Радимов: «Сезон «Спартака» просран, но Станковича надо оставить»

Сегодня, 19:13
30

Владислав Радимов считает, что «Спартаку» не нужно увольнять главного тренера Деяна Станковича.

  • Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
  • В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

– Сезон у «Спартака» просран – относительно ожиданий и результата. Молодцы спартачи, что поставили Максим свой хит петь до матча с «Ростовом» – как знали...

Пятое или шестое место для «Спартака» с такими амбициями и такими покупками, когда ты был зимой в двух очках от лидера, – это провал. Полуфинал кубка дома – просран.

Но тот «Спартак», который был осенью, тот состав, который выигрывал матч за матчем, который прессинговал и летел по полю и всех сносил – это же было неслучайно.

Поэтому я думаю, что Станковича надо оставить. Мне он на самом деле симпатичен. И я даже могу объяснить два его демарша – в матчах с «Динамо» и «Ростовом».

– Чем же?

– Все просто – результата не добились. Тем более, работать под таким прессом в «Спартаке» сможет не каждый.

Проблема в другом – что он не пришел на пресс-конференцию, о чем я уже говорил, проявил неуважение, и ведь никто так и объяснил Станковичу, что надо признать вину. И был бы другой тон.

Но все в клубе отмолчались – и за это их бог и наказал нефартом в кубковой игре с «Ростовом»!

Но эти вещи надо разложить «по разным корзинам»: Станкович работать умеет, харизма у него есть, ребята в него верят. Где-то не повезло, где-то помешал спортивный директор, но есть такие вещи, когда надо признавать вину.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
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Комментарии (32)
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penit-zlo
1747412458
Прос..ран он для юбиляров...Научись вести себя нормально на федеральном канале...Сектант
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penit-zlo
1747412686
Для меня важна игра..Так вот по игре мы очень хороши...За исключением 4-5 матчей...И тренер с харизмой .
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penit-zlo
1747412711
Чемпионская игра с большой долей не фарта..
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penit-zlo
1747412857
И конечно слабыми краями защиты-Денисов-не футболист..Рябчук навесить не может..Максименко-вообще не вратарь ..Бабич-очень-сдал...Умяров-на прежнем уровне,только привозить перестал..
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penit-zlo
1747412899
Разобраться с этим и вуаля ..Станкович-дышит командой...Оставлять
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penit-zlo
1747412982
Твой зенит по игре на 5-6 месте...
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СильныйМозг
1747414112
Осталось Станковичу, только ходунки купить и все тип топ. Выше него никто не прыгнет!
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ПалкоВводецъ007
1747414642
У них 20 лет просрано, кроме юбилея Симоняна. Там судьи, правительство и дума подмогли. Гыгыгы
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raritet
1747414781
Скорее всего , для каждого отдельного чемпионата подходит тот или иной тренерский стиль. Просто наш РПЛ своеобразен настолько, что подобрать тренера для Спартака пока не получается. Чем Эмери хуже Станковича. Не подошёл. И т.д и т. П.
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Айболид
1747416771
Интересно , кто из рыл сегодня на сайте - "гвоздь программы" ? И главное - какой такой забористой дурью он упоролся ?
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