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Новый Папа Римский сделал выбор между Роналду и Месси

Сегодня, 17:19
1

Новый Папа Римский Лев XIV ставит Криштиану Роналду выше Лионеля Месси.

Предпочтения понтифика раскрыл Хосе Мария Нуньес, который был его аколитом до 2023 года.

«В футболе отцу Роберту Прево очень нравились аргентинцы, но в споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду он предпочел португальца.

Он ценил дисциплину, стабильность и тот факт, что Криштиану требовал от себя большего, чтобы побеждать.

Он отмечал работу португальского игрока, его терпение и стремление совершенствоваться», – рассказал Нуньес.

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Источник: Lusa
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану
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Комментарии (1)
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Mirak92
1747405574
оба два уже ху...ня.
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