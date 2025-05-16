Новый Папа Римский сделал выбор между Роналду и Месси

Новый Папа Римский Лев XIV ставит Криштиану Роналду выше Лионеля Месси.

Предпочтения понтифика раскрыл Хосе Мария Нуньес, который был его аколитом до 2023 года.

«В футболе отцу Роберту Прево очень нравились аргентинцы, но в споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду он предпочел португальца.

Он ценил дисциплину, стабильность и тот факт, что Криштиану требовал от себя большего, чтобы побеждать.

Он отмечал работу португальского игрока, его терпение и стремление совершенствоваться», – рассказал Нуньес.