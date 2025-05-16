Новые обвинения от бывшей жены Сафонова: «Я вынуждена обратиться в генеральную прокуратуру РФ»

Экс-супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия сделала новое заявление о судебном разбирательстве с футболистом.

«Уже более года у судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении Матвея Сафонова о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. За все это время должник так и не исполнил решение суда.

Задолженность по алиментам Сафоновым не погашена, уважительные причины для уклонения от ее погашения не названы. Матвей Сафонов также с ясной последовательностью скрывает информацию о своих доходах и источниках их получения.

Я неоднократно указывала и приставам, и правоохранителям, что должник Матвей Сафонов последовательно скрывает свои доходы, от суммы которых рассчитывается доля алиментов по вступившему в законную силу судебному решению.

Лишь спустя год после моих неоднократных жалоб были направлены запросы самому Сафонову и его работодателям. Их обязали предоставить необходимую информацию о трудовой и финансовой деятельности Матвея. Однако от Сафонова истребуемой информации так и не поступило.

Видимо, находясь на Западе, Матвей начал считать, что российские законы для него теперь не имеют обязательной силы.

Однако приставам поступил ответ из ФК «Краснодар», согласно которому задолженности перед Сафоновым по зарплате и иным выплатам у клуба не имеется. Из ответа и прилагаемых к нему документов следует, что после принятия приставом адресованного в «Краснодар» постановления от 6 июня 2024 года об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы Сафонова вместо удержания денежных средств из дохода должника-Сафонова и перечисления удержанных сумм на депозитный счет подразделения принудительного исполнения «Краснодар» (руководитель и главбух которого, согласно постановлению, предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ) трижды производил причитающиеся Сафонову платежи на текущий банковский счет его родственницы.

Произведенные выплаты превышают в своей сумме 24 миллиона рублей. По моему мнению, в нарушение установленного законом порядка исполнения решения суда подлежащие удержанию в счет задолженности по оплате алиментов денежные средства были просто выведены на счет аффилированного с должником лица.

Будет ли за это кто-то привлечен к ответственности или нет? Вопрос остается открытым. Но на сегодня ответы на соответствующие заявления и информация о принятых мерах по установлению и привлечению к ответственности виновных в содеянном лиц мне не поступали. В связи с чем я была вынуждена обратиться в генеральную прокуратуру РФ.

При этом в настоящее время также ведется работа по установлению всех обстоятельств согласованных действий группы лиц (в том числе должностных), направленных на обеспечение беспрепятственного выезда должника Матвея Сафонова за пределы РФ. Вся хронология событий будет мною позже подробно изложена с представлением подтверждающих документов», – сказала бывшая жена Сафонова.